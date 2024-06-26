Юный астанчанин разбился на мотоцикле

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла 21 июня на автодороге местного значения «Лозовое — Первомайка».
«Несовершеннолетний житель Астаны, управляя мотоциклом Enduro допустил лобовое столкновение с автомашиной Mazda Premacy под управлением жителя Акмолинской области», — рассказали в ДП региона.
В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался мотоциклист.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Полицейскими устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Назначены необходимые экспертизы.
«Водителям автомобилей нужно быть бдительными и внимательней относиться к мотоциклистам и велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия», — напомнили акмолинские полицейские.