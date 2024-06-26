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25 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом и Kia в Алматы

Алматы. 26 июня. КазТАГ — 25 человек пострадало и один погиб в ДТП с автобусом и Kia в Алматы, сообщили в управлении здравоохранения.

Источник: КазТАГ

«В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса № 18, пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Двое получили помощь на месте. 22 человека доставлены в больницу — у всех состояние средней степени тяжести.

Среди пострадавших, также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого — закрытый перелом костей носа, у третьего — закрытый перелом большеберцовой кости справа.

«Пациентам проводятся необходимые лечебные мероприятия и обследования. После их завершения станет ясно, кому необходима стационарное лечение, а кто будет направлен на амбулаторное лечение по месту жительства», — говорят в упраздраве.