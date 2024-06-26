25 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом и Kia в Алматы

Среди пострадавших, также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого — закрытый перелом костей носа, у третьего — закрытый перелом большеберцовой кости справа.