В Башкирии врачи спасли женщину с кровотечением при хронической язве

К врачам сельчанка попала с жалобами на боли в животе, рвотой кофейной гущей, черным стулом. В анамнезе — заболевание хронической язвой около десяти лет. Экстренное обследование показало, что у женщины открылось кровотечение. Местные врачи связались с коллегами из РКБ им. Куватова и приняли решение оперировать пенсионерку. В Мишкинский район санавиацией вылетели столичные врачи.