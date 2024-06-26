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В Башкирии врачи спасли женщину с кровотечением при хронической язве

В Башкирии медики спасли пациентку с кровотечением при хронической язве.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе спали 65-летнюю женщину, у которой открылось кровотечение из-за хронической язвы. Пациентка оказалась на операционном столе в Мишкинской ЦРБ.

К врачам сельчанка попала с жалобами на боли в животе, рвотой кофейной гущей, черным стулом. В анамнезе — заболевание хронической язвой около десяти лет. Экстренное обследование показало, что у женщины открылось кровотечение. Местные врачи связались с коллегами из РКБ им. Куватова и приняли решение оперировать пенсионерку. В Мишкинский район санавиацией вылетели столичные врачи.

Профессор Владимир Пантелеев и заведующий эндоскопическим отделением Юрий Петров прооперировали женщину, теперь ее жизни ничего не угрожает. Сельчанка уже находится в доме и регулярно посещает врачей.

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