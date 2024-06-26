Женщина, погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре, была беременна

Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм.
«Это ее малыш от первого брака. Она была в положении от него (погибшего водителя. — Прим. ред.). Это их совместный ребенок», — сказал собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника «Галереи» ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.