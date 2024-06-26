В Новосибирске женщина на иномарке сбила девочку на велосипеде

— Примерно в 15 часов 00 минут водитель женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», двигалась по внутридворовой территории дома. У дома номер 82 по улице Пахотного она совершила наезд на велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, — уточнили в сообщении.