В Новосибирске женщина на иномарке сбила девочку на велосипеде

26 июня в Ленинском районе Новосибирска автомобиль сбил 11-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
— Примерно в 15 часов 00 минут водитель женщина 1977 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», двигалась по внутридворовой территории дома. У дома номер 82 по улице Пахотного она совершила наезд на велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, — уточнили в сообщении.
В результате ДТП пострадала девочка 2013 года рождения.
На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия и степень вины водителя «Мазды».
Как сообщала КП-Новосибирск, 25 июня в Кировском районе произошло тройное ДТП: мотоциклист с пассажиркой столкнулись с машиной, после чего их отбросило в соседнее авто.
Мотоциклом управлял 17-летний юноша, с ним ехала 15-летняя девочка. Пару пришлось госпитализировать с травмами.