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В Воронеже полицейского арестовали за найденные в его доме наркотики

Крупную партию веществ нашли при обыске.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудника правоохранительных органов суд оправил в СИЗО за хранение наркотиков (ч. 3 ст. 228 УК РФ). У него дома во время обыска нашли крупную партию психотропных веществ. Об этом стало известно из сообщения Коминтерновского райсуда 25 июня.

ОРМ в жилище полицейского провели 21 июня в рамках уголовного дела. У мужчины нашли вещества растительного, порошкообразного и твердого происхождения. Они были упакованы в отдельные пакеты и свертки. По заключениям экспертов, это наркотики.

На заседании правоохранитель объяснил, что вещества ему передал неизвестный в 2018 году на заднем дворе отдела полиции. Он их привез домой и там хранил.

Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Он там проведет ближайшие два месяца.