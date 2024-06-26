В Воронеже полицейского арестовали за найденные в его доме наркотики

Сотрудника правоохранительных органов суд оправил в СИЗО за хранение наркотиков (ч. 3 ст. 228 УК РФ). У него дома во время обыска нашли крупную партию психотропных веществ. Об этом стало известно из сообщения Коминтерновского райсуда 25 июня.
ОРМ в жилище полицейского провели 21 июня в рамках уголовного дела. У мужчины нашли вещества растительного, порошкообразного и твердого происхождения. Они были упакованы в отдельные пакеты и свертки. По заключениям экспертов, это наркотики.
На заседании правоохранитель объяснил, что вещества ему передал неизвестный в 2018 году на заднем дворе отдела полиции. Он их привез домой и там хранил.
Суд отправил подозреваемого в СИЗО. Он там проведет ближайшие два месяца.