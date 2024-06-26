В Новосибирске вытащили из Обского моря детей, которых уносило штормом

25 июня на Обском море недалеко от пляжа «Звезда» спасатели эвакуировали троих человек, которых уносило от берега штормом. Об этом сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.
— На номер 112 поступило сообщение, что недалеко от пляжа Звезда двое взрослых и двое детей на лодках не могут добраться до берега из-за высоких волн и ветра. Инспекторы ГИМС выехали на место происшествия, — уточнили в публикации.
Как оказалось, два гребных судна плыли со стороны острова Тань-Вань. Вернуться на сушу им мешали волны высотой в 1 метр.
Сотрудники ГИМС МЧС прибыли на место уже через две минуты после поступления соответствующего сигнала. Они подняли новосибирцев на борт дежурного катера и доставили их на берег.
К сожалению, во время аномальной жары в Новосибирске регулярно тонут люди, в том числе несовершеннолетние.
Только накануне мы писали, что в городе Искитиме на реке Бердь утонула 11-летняя девочка.
А 25 июня на Суенгинском водопаде в Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний мальчик. Его тело не могли поднять из воды более суток.