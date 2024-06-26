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В Новосибирске вытащили из Обского моря детей, которых уносило штормом

Во время аномальной жары в Новосибирске регулярно тонут люди.

Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области

25 июня на Обском море недалеко от пляжа «Звезда» спасатели эвакуировали троих человек, которых уносило от берега штормом. Об этом сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области.

— На номер 112 поступило сообщение, что недалеко от пляжа Звезда двое взрослых и двое детей на лодках не могут добраться до берега из-за высоких волн и ветра. Инспекторы ГИМС выехали на место происшествия, — уточнили в публикации.

Как оказалось, два гребных судна плыли со стороны острова Тань-Вань. Вернуться на сушу им мешали волны высотой в 1 метр.

Сотрудники ГИМС МЧС прибыли на место уже через две минуты после поступления соответствующего сигнала. Они подняли новосибирцев на борт дежурного катера и доставили их на берег.

К сожалению, во время аномальной жары в Новосибирске регулярно тонут люди, в том числе несовершеннолетние.

Только накануне мы писали, что в городе Искитиме на реке Бердь утонула 11-летняя девочка.

А 25 июня на Суенгинском водопаде в Маслянинском районе Новосибирской области утонул 13-летний мальчик. Его тело не могли поднять из воды более суток.

МЧС