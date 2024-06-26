Губернатор Голубев рассказал о конфликте двух фермеров в Ростовской области

Донской губернатор Василий Голубев в своём микроблоге рассказал о конфликте двух фермеров в Ростовской области. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Как пояснил глава региона, аграрии из Ремонтненского района на протяжении двух лет вели спор по поводу земельного участка. На днях решением суда определён собственник объекта, что вызвало недовольство проигравшей стороны.
«Не согласный с этим решением участник спора продолжил использование участка. Конфликт не вышел за рамки словесной перепалки. Вместе с тем, к месту конфликта оперативно выехали представители правоохранительных органов и начали проверку», — прокомментировал донской губернатор.
Глава региона также взял ситуацию под личный контроль.