Главу калининградского Фонда капремонта заподозрили в растрате и отправили под домашний арест

22 июня 2024 года следователь СУ СК РФ по Калининградской области подал в Ленинградский районный суд ходатайство о заключении Туркина под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие считает, что Туркин и другие лица, действуя умышленно и в составе организованной группы, похитили имущество Фонда капремонта.