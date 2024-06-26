Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу калининградского Фонда капремонта заподозрили в растрате и отправили под домашний арест

Олег Туркин настаивает на своей невиновности.

Источник: РИА "Новости"

Главу калининградского Фонда капремонта Олега Туркина по подозрению в растрате отправили под домашний арест. Об этом сообщили в областном суде.

22 июня 2024 года следователь СУ СК РФ по Калининградской области подал в Ленинградский районный суд ходатайство о заключении Туркина под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Следствие считает, что Туркин и другие лица, действуя умышленно и в составе организованной группы, похитили имущество Фонда капремонта.

Следователь аргументировал ходатайство тем, что тяжесть преступления и возможность получить срок могут побудить Туркина скрыться от суда, а также повлиять на расследование.

Туркин возражал, настаивая на своей невиновности и предоставив положительные характеристики. Его защитники просили избрать более мягкую меру пресечения.

Суд, проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, отметил, что Туркин женат, имеет малолетнего ребёнка, ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности и положительно характеризуется.

Принимая во внимание личность подозреваемого, обстоятельства дела, презумпцию невиновности и необходимость соблюдения баланса между публичными интересами и правом на свободу личности, суд решил отправить его под домашний арест до 19 августа 2024 года.

Туркину запрещено покидать квартиру, общаться с участниками уголовного дела, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, а также использовать средства связи и интернет, за исключением вызова экстренных служб.

СК