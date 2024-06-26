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В киевской гостинице обнаружили тело атташе посольства США на Украине

По данным издания «Страна», мужчина приехал в страну 15 июня.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тело атташе посольства США на Украине обнаружено в киевской гостинице Hilton. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вчера около 11:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия», — цитирует издание источник.

По его данным, мужчина приехал на Украину 15 июня. В соответствии с медицинскими показателями, предоставленными посольством США, он страдал от высокого уровня холестерина. Другие подробности не приводятся.

дипломатия