В киевской гостинице обнаружили тело атташе посольства США на Украине

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тело атташе посольства США на Украине обнаружено в киевской гостинице Hilton. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Вчера около 11:00 (время совпадает с московским — прим. ТАСС) в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия», — цитирует издание источник.
По его данным, мужчина приехал на Украину 15 июня. В соответствии с медицинскими показателями, предоставленными посольством США, он страдал от высокого уровня холестерина. Другие подробности не приводятся.