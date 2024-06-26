Свердловчанин вместо зайца убил на охоте друга: мужчину ждет суд

«Не убедившись, что в направлении выстрела нет людей, с целью поражения зайцев произвел не менее трех выстрелов из карабина вдоль линии других стрелков. Один из выстрелов поразил одного из охотников, находящегося вдоль линии огня на расстоянии 100 метров, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде сквозного огнестрельного ранения в живот», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый вместе с друзьями пошел на охоту. Между собой мужчины распределили роли: одни выступали в качестве загонщика — шумели и пугали зверя, другие — стояли на местах по одной стрелковой линии и ждали получения сигнала для выстрела. Все пошло не по плану, когда один из друзей получил ранение в живот.
Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Он скончался в этот же день.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу во время бракосочетания молодых. Позже он объяснил, что не смог справиться с переизбытком чувств и таким образом хотел поздравить жениха и невесту.