Свердловчанин вместо зайца убил на охоте друга: мужчину ждет суд

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемый вместе с друзьями пошел на охоту. Между собой мужчины распределили роли: одни выступали в качестве загонщика — шумели и пугали зверя, другие — стояли на местах по одной стрелковой линии и ждали получения сигнала для выстрела. Все пошло не по плану, когда один из друзей получил ранение в живот.