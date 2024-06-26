Жительницу Башкирии приговорили к 8 годам колонии за убийство пенсионерки.

По версии следствия, 5 апреля подсудимая и потерпевшая познакомились на остановке «Стадион имени Н. Гастелло». Последняя пригласила новую знакомую к себе в гости. Дома у потерпевшей, после распития спиртного, между хозяйкой и гостьей произошел конфликт на бытовой почве: злоумышленница нанесла два ножевых ранения в шею пожилой женщине, после чего забрала ее банковскую карточку и сотовый телефон и направилась в Уфу.