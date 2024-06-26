Жительницу Башкирии приговорили к 8 годам колонии за убийство пенсионерки.

В Башкирии суд вынес приговор 39-летней уфимке, признанной виновной в убийстве. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, 8 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 62-летней женщины у себя дома с ножевыми ранениями. Первоначально каких-либо сведений о лице, совершившем преступление, не имелось. Стражи порядка тщательно осмотрели место происшествия, изучили круг общения потерпевшей и установили, что у нее пропала банковская карта и мобильный телефон.
Затем была получена информация о том, что в одном из магазинов в микрорайоне Черниковка был произведен расчет картой потерпевшей. В результате изучения видеозаписей с камер видеонаблюдения магазина подозреваемая была установлена и вскоре задержана.
По версии следствия, 5 апреля подсудимая и потерпевшая познакомились на остановке «Стадион имени Н. Гастелло». Последняя пригласила новую знакомую к себе в гости. Дома у потерпевшей, после распития спиртного, между хозяйкой и гостьей произошел конфликт на бытовой почве: злоумышленница нанесла два ножевых ранения в шею пожилой женщине, после чего забрала ее банковскую карточку и сотовый телефон и направилась в Уфу.
Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.