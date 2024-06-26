В Севастополе установили суммы компенсаций для пострадавших в Учкуевке

По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города — предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.