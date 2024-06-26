В Севастополе установили суммы компенсаций для пострадавших в Учкуевке

«Планируется выплачивать гражданам <…> за тяжкий и вред средней тяжести в размере 400 тыс. рублей, легкий вред — в размере 200 тысяч. Членам семей, супругам погибших в результате чрезвычайной ситуации — в размере 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи».
Ранее губернатор Севастополя объявил о созыве чрезвычайного заседания Законодательного собрания, посвященного вопросам безопасности граждан.
По его словам, после трагедии 23 июня главная задача властей города — предпринять все необходимые меры для максимальной защиты горожан и гостей в случае воздушных атак.23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS. Четыре из них были перехвачены над акваторией, боевая часть пятой подорвалась над прибрежной территорией. По данным Минобороны РФ, ВСУ ударили по региону поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.
В результате происшествия пострадали 153 человека. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте. В больницах Севастополя остаются 50 пациентов, пострадавших в результате удара. В Москву на лечение отправлены 22 человека, из них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.