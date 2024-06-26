Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган

Самарские власти проверят ситуацию в Сызрани, где произошел конфликт с цыганами.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Во вторник несколько местных Telegram-каналов опубликовали видеоролики, на которых запечатлено, как жители города дошли до поселка, где проживает глава этнической группы. По словам очевидцев, горожане высказали претензии к полицейским, которые якобы охраняли цыган.

«По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание», — сказал Федорищев.

Он подчеркнул, что виновные понесут ответственность, а любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться.

В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.

В четверг, 20 июня, информационный центр Следственного комитета сообщил в Telegram-канале, что жители Сызрани в соцсетях пожаловались председателю СК Александру Бастрыкину на регулярные противоправные действия цыган. Как утверждается в обращении, представители этнической группы незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, а также нападают на местных и избивают их.

расследование