Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган

САМАРА, 26 июн — РИА Новости. Власти Самарской области начали проверку ситуации в Сызрани, где накануне вечером произошел конфликт с цыганами, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.
Во вторник несколько местных Telegram-каналов опубликовали видеоролики, на которых запечатлено, как жители города дошли до поселка, где проживает глава этнической группы. По словам очевидцев, горожане высказали претензии к полицейским, которые якобы охраняли цыган.
«По ситуации в Сызрани. Предельно внимательно разбираемся. Ведем работу во взаимодействии с правоохранительными органами. Знаю, что тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание», — сказал Федорищев.
Он подчеркнул, что виновные понесут ответственность, а любые попытки участвовать в противоправных действиях будут пресекаться.
В управлении МВД по Самарской области отказались комментировать ситуацию.
В четверг, 20 июня, информационный центр Следственного комитета сообщил в Telegram-канале, что жители Сызрани в соцсетях пожаловались председателю СК Александру Бастрыкину на регулярные противоправные действия цыган. Как утверждается в обращении, представители этнической группы незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, а также нападают на местных и избивают их.