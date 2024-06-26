Власти проверят жалобы жителей Сызрани на нападения цыган

В четверг, 20 июня, информационный центр Следственного комитета сообщил в Telegram-канале, что жители Сызрани в соцсетях пожаловались председателю СК Александру Бастрыкину на регулярные противоправные действия цыган. Как утверждается в обращении, представители этнической группы незаконно захватывают пустующие дома, нелегально подключаются к электроснабжению, а также нападают на местных и избивают их.