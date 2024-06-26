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60-летняя учитель из Волгограда перевела аферистам 1 млн рублей

Полиция Волгограда ищет мошенников, обманувших педагога.

Источник: Комсомольская правда

60-летняя учительница из Кировского района Волгограда стала жертвой телефонных аферистов. В общей сложности доверчивая пенсионерка перевела мошенникам почти 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, преступники позвонили женщине под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее в незаконном оформлении кредита.

— Чтобы отменить несанкционированные финансовые операции, аферист убедил волгоградку перечислить деньги на так называемый «безопасный» счет, — уточнили в полиции региона.

Волгоградка пошла в банкомат и перевела все свои сбережения аферистам. Сейчас преступников разыскивают. А жителям напоминают об осторожности. Не стоит доверять незнакомцам.