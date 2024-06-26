60-летняя учитель из Волгограда перевела аферистам 1 млн рублей

60-летняя учительница из Кировского района Волгограда стала жертвой телефонных аферистов. В общей сложности доверчивая пенсионерка перевела мошенникам почти 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, преступники позвонили женщине под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили ее в незаконном оформлении кредита.