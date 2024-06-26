Выманила 11 млн рублей с улыбкой на лице: в Самаре будут судить 65-летнюю мошенницу Наталью Гарбуль

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении 65-летней местной жительницы Натальи Гарбуль. Пенсионерка стала известна на всю страну после того, как ее объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Наталья Гарбуль создала финансовую пирамиду и выманила у «инвесторов» свыше 11 млн рублей.
Придумала мошенническую схему почти 30 лет назад
65-летняя Наталья Гарбуль родом из Самары. Женщина получила педагогическое образование, вышла замуж за военного, родила сына и уехала с семьей в Германию на ПМЖ. По словам Натальи, именно там зародилась идея создания консалтинговой фирмы.
— Долгое время мы жили в Германии, где я наблюдала за жизнью местных пенсионеров, которые счастливо живут на свои накопления. Когда мы вернулись в Россию, узнала о компании накопительного страхования жизни. Сначала была просто клиентом, а со временем заинтересовалась бизнесом. 27 лет я в консалтинге, и консалтинг — это моя жизнь, — с широкой улыбкой на лице говорит миловидная Наталья Гарбуль в своей видеопрезентации.
На заднем фоне красуются роскошные апартаменты, шикарный вид из окна дорогого заграничного отеля, а сама Наталья для своего возраста выглядит более чем прекрасно. Именно такая подача и заставляла доверчивых граждан отдавать свои кровные в инвестиции консалтинговой фирмы, которая обещала «лакшери» жизнь на пенсии. По итогу консалтинг Гарбуль оказался обычной финансовой пирамидой, где первые вкладчики (сама Наталья и ее подельники) получали выплаты высоких процентов за счет поступления средств от новых участников.
— В период с октября 2015 года по ноябрь 2016 года создатели финансовой пирамиды похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан свыше 11 млн рублей, — рассказали в областной прокуратуре.
Вовлекла в аферу родного сына
В 2021 году на скамье подсудимых оказались твое участников преступной группы: Дмитрий Гарбуль (сын основательницы пирамиды) и еще двое самарцев — Павел Балабин и Татьяна Тузова. Демский районный суд Уфы назначил всем троим реальный срок. Создательница фирмы Наталья Гарбуль в это время скрылась от следователей за границей.
В июне 2024 года завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Дело передали на рассмотрение в суд. Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.