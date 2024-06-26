Выманила 11 млн рублей с улыбкой на лице: в Самаре будут судить 65-летнюю мошенницу Наталью Гарбуль

— Долгое время мы жили в Германии, где я наблюдала за жизнью местных пенсионеров, которые счастливо живут на свои накопления. Когда мы вернулись в Россию, узнала о компании накопительного страхования жизни. Сначала была просто клиентом, а со временем заинтересовалась бизнесом. 27 лет я в консалтинге, и консалтинг — это моя жизнь, — с широкой улыбкой на лице говорит миловидная Наталья Гарбуль в своей видеопрезентации.