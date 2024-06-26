Причиной ареста отца террористов в Дагестане стал мат

Во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро нападавших. В нападениях участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, сообщали ТАСС и Baza. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили. Источники «РИА Новости» говорили, что против него могут завести уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.