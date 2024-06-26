Причиной ареста отца террористов в Дагестане стал мат

Причиной задержания бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова после терактов в республике, в которых участвовали его сыновья, стала нецензурная брань в общественном месте, следует из постановления Ленинского городского суда Махачкалы.
Согласно документу, Омаров 24 июня в 22:45, выйдя из автомобиля, «у проезжей части дороги выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».
О задержании экс-главы дагестанского района источник РБК в силовых структурах и дербентский телеграм-канал «Жемчужина Юга» сообщили вечером 23 июня, в день теракта. Собеседник РБК рассказал, что его допрашивают сотрудники ФСБ.
В ходе судебного заседания 25 июня Омаров не признал вину. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и отправил под административный арест на десять суток, срок исчисляется с 23:00 24 июня. Решение может быть обжаловано.
«Суд учитывает характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, наличие смягчающих, отягчающих обстоятельств и то, что административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, и не считает возможным назначить наказание в виде штрафа, полагая, что такой вид наказания не обеспечит исправление нарушителя», — говорится в постановлении.
Вечером 23 июня вооруженные люди напали на православные храмы, синагоги и посты полиции в Махачкале и Дербенте. В результате столкновений силовиков с боевиками погиб 21 человек, среди них — 16 сотрудников МВД. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов.
Во время контртеррористической операции были ликвидированы пятеро нападавших. В нападениях участвовали сыновья Омарова — Осман и Адиль, а также племянники Абдусамад Амадзиев и Али Закаригаев, сообщали ТАСС и Baza. Самого чиновника задержали, исключили из «Единой России» и уволили. Источники «РИА Новости» говорили, что против него могут завести уголовное дело по статье о пособничестве терроризму.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, и проведут ревизию их личных дел.
По словам источника РБК, по одной из версий, нападавшие — сторонники международной исламистской террористической организации. Следственный комитет возбудил дело о теракте.