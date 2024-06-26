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Суд на Урале утвердил оправдательный приговор по делу о заказном убийстве в 2000

Свердловский областной суд оправдал Насими Мамедова, ранее обвиняемого в заказном убийстве уральского бизнесмена Алексея Зубакина, сообщили в пресс-службе суда. В марте коллегия из шести присяжных в Кировском районном суде Екатеринбурга повторно оправдала его.

«Заслушав доводы сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Кировского районного суда Екатеринбурга без изменения», — сказано в сообщении. Напомним, после оправдательного приговора Насими Мамедова отпустили в зала суда. «Это как на эшафот два раза сходить, я даже выразить не могу, это какое-то окрыление», — заявил тогда он.

Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года у подъезда дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных ранений он скончался в больнице.

В марте 2022 года по подозрению в убийстве Алексея Зубакина были задержаны его деловой партнер Дмитрий Дейч, а также предполагаемый посредник в организации убийства Михаил Клок и предполагаемый киллер Насими Мамедов, которого отдали под суд по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений по найму).

Насими Мамедов рассказывал, что не убивал бизнесмена, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали. В марте 2023 года коллегия присяжных уже вынесла оправдательный вердикт. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.