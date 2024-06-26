Суд на Урале утвердил оправдательный приговор по делу о заказном убийстве в 2000

Насими Мамедов рассказывал, что не убивал бизнесмена, а об убийстве узнал в марте 2022 года, когда его задержали. В марте 2023 года коллегия присяжных уже вынесла оправдательный вердикт. Однако в ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.