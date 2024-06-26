Количество авиарейсов из Уфы в Казахстан будет увеличено с 3 июля

Из Уфы в Алматы начнут чаще летать самолеты. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, компания Red Wings приняла решение увеличить количество рейсов до двух в неделю — в среду и пятницу.
Пассажирам предлагают полететь в Казахстан на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Самолеты рассчитаны на перевозку 100 человек.
Расширенная авиапрограмма начнет действовать с 3 июля.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.