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Количество авиарейсов из Уфы в Казахстан будет увеличено с 3 июля

Из Уфы увеличится количество авиарейсов в Алматы.

Источник: Комсомольская правда

Из Уфы в Алматы начнут чаще летать самолеты. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, компания Red Wings приняла решение увеличить количество рейсов до двух в неделю — в среду и пятницу.

Пассажирам предлагают полететь в Казахстан на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Самолеты рассчитаны на перевозку 100 человек.

Расширенная авиапрограмма начнет действовать с 3 июля.

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