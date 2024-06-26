В Самаре начали судить экс-замминистра транспорта Андрея Спиридонова

В Самаре стартовал судебный процесс над бывшим заместителем министра транспорта региона Андреем Спиридоновым. Его обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.
Андрей Спиридонов попал под уголовную статью в 2021 году. Поводом для возбуждения дела стала отмена школьных автобусов из девяти сел Сызранского и Шигонского районов. По версии следствия, чиновник несколько лет игнорировал жалобы глав районов и обращения ГКП «АСАДО» на ухудшение состояния дорог. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, уголовное преследование Андрея Спиридонова могут прекратить из-за истечения срока давности. Однако он намерен добиться оправдательного приговора.
Напомним, Андрей Спиридонов занимал пост замминистра транспорта около трех лет — с ноября 2018-го по январь 2022 года. Незадолго до отставки его заподозрили в конфликте интересов, а затем и вовсе завели на него уголовное дело о халатности.
Отметим, уголовное наказание грозит и врио министра транспорта Самарской области Ивану Пивкину. Недавно его задержали по подозрению в превышении полномочий. Сейчас чиновник находится в СИЗО.