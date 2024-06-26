В Самаре начали судить экс-замминистра транспорта Андрея Спиридонова

Андрей Спиридонов попал под уголовную статью в 2021 году. Поводом для возбуждения дела стала отмена школьных автобусов из девяти сел Сызранского и Шигонского районов. По версии следствия, чиновник несколько лет игнорировал жалобы глав районов и обращения ГКП «АСАДО» на ухудшение состояния дорог. Как пишет Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, уголовное преследование Андрея Спиридонова могут прекратить из-за истечения срока давности. Однако он намерен добиться оправдательного приговора.