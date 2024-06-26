«Что бы вы делали, если бы сегодня был ваш последний день?» Одной из погибших в рухнувшем с парковки в Краснодаре BMW оказалась пермячка

В 2014 году Екатерина вышла замуж за Алексея, родила сына. На своей страничке она писала «Мы счастливы». В соцсетях пермячка часто выкладывала фото своей красивой жизни: отдыхала с семьей в Таиланде, Турции, на Домбае… А последнее, что спросила она у своих подписчиков, что бы вы делали, если бы сегодня был ваш последний день? Через несколько часов Екатерина погибла…