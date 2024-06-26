«Что бы вы делали, если бы сегодня был ваш последний день?» Одной из погибших в рухнувшем с парковки в Краснодаре BMW оказалась пермячка

В жутком ДТП, случившемся 25 июня в Краснодаре, погибла пермячка с 10-летним ребенком и своим 37-летним знакомым. Водитель иномарки перепутал газ с тормозом, и BMW рухнула с высоты третьего этажа многоярусной парковки в ТРЦ Краснодара. В воздухе машина перевернулась и упала на крышу, приехавшим медикам «скорой» спасать уже было некого. Все трое скончались на месте. По одной из версий, которые сейчас рассматривают следователи, водитель упавшей машины даже не пытался затормозить, поэтому после случившегося возбуждено уголовное дело по ст. «Убийство».
За рулем иномарки находился водитель Рафаэль А., вместе с ним — пермячка Екатерина К. и ее 10-летний сын. В молодости женщина жила в Закамске, работала на промышленном предприятии, но около 15 лет назад круто изменила жизнь и ушла в сетевой бизнес.
Жить пермячка перебралась в Краснодар, но в качестве родного города в соцсетях она до сих пор указывала Пермь.
В 2014 году Екатерина вышла замуж за Алексея, родила сына. На своей страничке она писала «Мы счастливы». В соцсетях пермячка часто выкладывала фото своей красивой жизни: отдыхала с семьей в Таиланде, Турции, на Домбае… А последнее, что спросила она у своих подписчиков, что бы вы делали, если бы сегодня был ваш последний день? Через несколько часов Екатерина погибла…
Ее муж узнал о смерти супруги и сына из новостей.
«Мои соболезнования», «Жаль, мальчика. Он, я так понимаю, ни при чем. Ужасная трагедия. Сил, родным и близким это пережить», — пишут в соцсетях у супруга погибшей женщины подписчики.