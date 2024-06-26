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В зоне СВО погиб доброволец из Башкирии Ирик Ахунгариев

В Башкирии простились с погибшим в СВО Ириком Ахунгариевым.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке проводили в последний путь военнослужащего Ирика Ахунгариева. Мужчина погиб во время боевых действий в зоне СВО. О смерти уроженца республики рассказали в местной администрации.

Известно, что Ирик Ахунгариев принял решение отправиться на службу добровольно и подписал контракт. По словам однослуживцев, боец отличался волевым характером, с честью и достоинством нес службу и был верен присяге.

Военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества.

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