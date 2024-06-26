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Беременная жительница Уфы едва не погибла из-за рухнувшей крыши

В Уфе крыша двухэтажки упала на 15 машин, чуть не убив беременную женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе под рухнувшей крышей едва не умерла беременная женщина, у которой есть инвалидность. По данным телеграм-канала Mash Batash, инцидент произошел еще 22 июня во время разгула ураганного ветра. На 15 припаркованных машин на Индустриальной улице рухнула крыша двухэтажки.

По словам самой пострадавшей, они с водителем Mercedes-Benz решили переждать непогоду, однако заметили, как ветер срывает кровлю дома. Уфимцы еле успели выскочить из салона. Крыша аккурат приземлилась на иномарку, пробило ее и повредила новую инвалидную коляску женщины.

Ущерб, который понесла жительница Уфы, оценен в 3,5 млн рублей.

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