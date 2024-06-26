Беременная жительница Уфы едва не погибла из-за рухнувшей крыши

В Уфе под рухнувшей крышей едва не умерла беременная женщина, у которой есть инвалидность. По данным телеграм-канала Mash Batash, инцидент произошел еще 22 июня во время разгула ураганного ветра. На 15 припаркованных машин на Индустриальной улице рухнула крыша двухэтажки.