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Героя России подполковника Магасумова осудили на 11 лет за убийство девушки

Военный суд Луганской народной республики приговорил замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, сообщил «Ъ» его адвокат Константин Елфимов. Ирека Магасумова признали виновным по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Как добавил адвокат, суд лишил Ирека Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Гособвинение просило назначить подсудимому Магасумову десять лет лишения свободы по статье об убийстве и три года по статье о хулиганстве, а также лишить его званий подполковника и Героя России.

Сторона защиты утверждала, что вина Ирека Магасумова не доказана, и настаивала на оправдательном приговоре. Сам Ирек Магасумов вину не признал. «По обжалованию — пока обсуждаем с Иреком», — уточнил Елфимов.

Преступление было совершено в Луганске 11 августа 2023 года. По версии следствия, Ирек Магасумов вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь.