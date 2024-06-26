Героя России подполковника Магасумова осудили на 11 лет за убийство девушки

Преступление было совершено в Луганске 11 августа 2023 года. По версии следствия, Ирек Магасумов вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь.