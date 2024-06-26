Героя России подполковника Магасумова осудили на 11 лет за убийство девушки

Как добавил адвокат, суд лишил Ирека Магасумова звания Героя России, но сохранил звание подполковника. Гособвинение просило назначить подсудимому Магасумову десять лет лишения свободы по статье об убийстве и три года по статье о хулиганстве, а также лишить его званий подполковника и Героя России.
Сторона защиты утверждала, что вина Ирека Магасумова не доказана, и настаивала на оправдательном приговоре. Сам Ирек Магасумов вину не признал. «По обжалованию — пока обсуждаем с Иреком», — уточнил Елфимов.
Преступление было совершено в Луганске 11 августа 2023 года. По версии следствия, Ирек Магасумов вместе с капитанами Павлом Яськевичем и Артуром Пузанкевичем отмечал в баре получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила дать ей пострелять из пистолета. Она дважды выстрелила в сквере около заведения, третий выстрел пришелся ей в грудь.