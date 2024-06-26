Электрошокер и удары по лицу. Задержан еще один сотрудник отдела полиции в Выборгском районе

На данный момент сотрудник дежурной части задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а также с применением спецсредств — пункты «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следователи провели обыски, в ходе которых электрошок и другие предметы были изъяты. На данный момент решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.