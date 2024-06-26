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Труп беженца из Индии обнаружен на границе с Латвией

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной труп беженца обнаружен на границе с Латвией. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в ГПК, полоцкие пограничники 25 июня в 20 м от латвийского погранзабора обнаружили тело мужчины. Он находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.

По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

«С начала месяца польские и латвийские военные трижды демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении “неправильных беженцев”, среди которых были даже женщины. Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев», — дополнили в ГПК.

С начала года от жестокости латвийских силовиков погибли 11 беженцев.