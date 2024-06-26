Труп беженца из Индии обнаружен на границе с Латвией

Как отметили в ГПК, полоцкие пограничники 25 июня в 20 м от латвийского погранзабора обнаружили тело мужчины. Он находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа.
По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
«С начала месяца польские и латвийские военные трижды демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза в отношении “неправильных беженцев”, среди которых были даже женщины. Силовики сопредельных стран их избивали, расстреливали резиновыми пулями, применяли электрошокеры и перцовый газ, а затем выбрасывали изможденных иностранцев на территорию Беларуси. Однако во всех трех случаях белорусской стороне удавалось спасти каждого из беженцев», — дополнили в ГПК.
С начала года от жестокости латвийских силовиков погибли 11 беженцев.