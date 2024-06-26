Труп беженца из Индии обнаружен на границе с Латвией

Как отметили в ГПК, полоцкие пограничники 25 июня в 20 м от латвийского погранзабора обнаружили тело мужчины. Он находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии.