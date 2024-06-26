В Омске за один вечер в разных авариях травмы получили трое детей

В Госавтоинспекции региона рассказали сразу о трёх авариях 26 июня, которые случились одна за другой. Во всех пострадали дети.
В 17:15 на пересечении улицы Туполева и проспекта Комарова 64-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Tiguan не уступил дорогу машине Nissan March, которой управляла 38-летняя женщина. В результате аварии в больницу была доставлена девочка, которой нет ещё и года.
В 18:50 на улице Волкова 21-летний парень за рулём Toyota Corolla сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение.
В 20:00 на пересечении улиц 60 лет Победы и Суворова автомобиль «Лада Веста» под управлением 60-летнего мужчины не уступил дорогу машине Toyota Carina, за рулём которой была 18-летняя девушка. В результате аварии в больницу увезли 14-летнюю девочку.