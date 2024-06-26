В Омске за один вечер в разных авариях травмы получили трое детей

В 17:15 на пересечении улицы Туполева и проспекта Комарова 64-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Tiguan не уступил дорогу машине Nissan March, которой управляла 38-летняя женщина. В результате аварии в больницу была доставлена девочка, которой нет ещё и года.