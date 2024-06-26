В Татарстане четыре человека обвиняются в похищении человека

Согласно материалам следствия, 4 июня 2023 года обвиняемые, имевшие конфликт с некоторыми людьми, начали подозревать 33-летнего мужчину из Арского района в связи со своими неприятелями. Обвиняемые прибыли к дому потерпевшего, заставили его сесть в автомобиль и отвезли на отдалённый участок, где под угрозой физического насилия потребовали от него привести своих обидчиков и отдать 40 тыс. руб. После согласия потерпевшего его отпустили.