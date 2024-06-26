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В Татарстане четыре человека обвиняются в похищении человека

В Татарстане четыре человека обвиняются в преступлениях, связанных с похищением и вымогательством, по статьям 126 и 163 УК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного комитета по Республике Татарстан.

Согласно материалам следствия, 4 июня 2023 года обвиняемые, имевшие конфликт с некоторыми людьми, начали подозревать 33-летнего мужчину из Арского района в связи со своими неприятелями. Обвиняемые прибыли к дому потерпевшего, заставили его сесть в автомобиль и отвезли на отдалённый участок, где под угрозой физического насилия потребовали от него привести своих обидчиков и отдать 40 тыс. руб. После согласия потерпевшего его отпустили.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех деталей произошедшего. Обвиняемые находятся под стражей.

СК