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В Семикаракорске после хлопка в бытового газа и пожара эвакуировали три человека

В МЧС сообщили об эвакуации в Семикаракорске на месте хлопка бытового газа.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске после хлопка в бытового газа в частном доме и последующего пожара эвакуировали три человека, один пострадавший был госпитализирован. Эта информация поступила 26 июня от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

Все произошло на Крупской, 18. Вызов в экстренной службе получили в 17:10, в 17:18 горение было локализовано на площади в 200 кв. метров.

Известно, что на месте происшествия задействовали 28 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек и 5 единиц техники.

Ранее ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, после хлопка огонь распространился на кровли двух соседних домов.

МЧС