В Крыму «Нива» опрокинулась в овраг: пострадал водитель

В среду, 26 июня, в Бахчисарайском районе Крыма «Нива» опрокинулась в овраг, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.
Инцидент произошел в 13.35. В районе поселка Научный «Нива» съехала в овраг. После этого отечественный автомобиль опрокинулся набок. На место происшествия прибыли спасатели. Выяснилось, что в результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил травму шейного отдела. Автомобилисту оказали медицинскую помощь оказана.
Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю СМП.