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В Крыму «Нива» опрокинулась в овраг: пострадал водитель

В Бахчисарайском районе Крыма мужчина на «Ниве» рухнул в овраг.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 26 июня, в Бахчисарайском районе Крыма «Нива» опрокинулась в овраг, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 13.35. В районе поселка Научный «Нива» съехала в овраг. После этого отечественный автомобиль опрокинулся набок. На место происшествия прибыли спасатели. Выяснилось, что в результате ДТП пострадал водитель. Мужчина получил травму шейного отдела. Автомобилисту оказали медицинскую помощь оказана.

Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю СМП.

МЧС