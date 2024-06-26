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Погиб на рабочем месте: В Кишиневе строитель скончался от удара током

Полиция и Госинспекция труда ведут расследование.

Источник: Комсомольская правда

Рабочий погиб на стройке в Кишиневе от удара током на частной стройке.

Трагедия произошла ещё 6 июня, но стало известно об этом, потому что Premier Energy выпустила пресс-релиз с предупреждениями соблюдать правила безопасности при работе с электричеством.

Авария произошла во время выполнения работ по бетонированию с использованием автомобильного ручного насоса. Рабочий бетонным шлангом задел провод по время работы с насосной установкой. Двое других рабочих, пришедших на помощь пострадавшему, попали под действие шагового напряжения, но не получили травм.

Пострадавший скончался в больнице, куда был доставлен к тяжелом состоянии.

Полиция и Госинспекция труда ведут расследование.