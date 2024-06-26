Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ГАЗа Эберхардсона

Таганский районный суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера группы ГАЗ Эрика Эберхардсона на два месяца, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Шведский гражданин объявлен в международный розыск. Его арест начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.
Бизнесмену предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие утверждает, что Эберхардсон ввел в заблуждение неизвестного потерпевшего, предоставив ложные сведения о вложении денег в предпринимательскую деятельность и потребовав от него средства. Эберхардсон подписал расписку, но не вернул деньги в указанный срок и распорядился ими по своему усмотрению.
Эберхардсон занял пост директора по стратегии в группе ГАЗ в 2005 году, а в 2006-м стал председателем правления и пробыл в этой должности чуть больше года. Затем он был назначен на пост управляющего директора автомобильного подразделения компании ОАО «Русские машины».
В 2018 году Эберхардсон, совместно с топ-менеджером группы ГАЗ Игорем Кульганом и экс-президентом «ФК Открытие» Рубеном Агенбяганом, стал инвестором ивановской компании «Автокран», которая выпускает автокраны под брендом «Ивановец».
Ранее Эберхардсон также занимал руководящую должность в компании Ferronordic AB, которая является дистрибьютором продукции Bombardier Transportation в Швеции. В 1996 году он основал и возглавил представительский офис компании Volvo Truck Corporation на Украине. С 1998 года работал генеральным директором Volvo Ukraine, а затем возглавил представительство Volvo Construction Equipment в России, специализированное на производстве строительной техники.
Нина Лютикова