Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ГАЗа Эберхардсона

Эберхардсон занял пост директора по стратегии в группе ГАЗ в 2005 году, а в 2006-м стал председателем правления и пробыл в этой должности чуть больше года. Затем он был назначен на пост управляющего директора автомобильного подразделения компании ОАО «Русские машины».