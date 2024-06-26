Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между двух деревень в Башкирии нашли вещи пропавшей неделю назад женщины

В Башкирии вторые сутки ищут пропавшую без вести женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 86-летняя женщина. Пенсионерка из Мечетлинского района ушла из дома еще 20 июня, с тех пор о ней нет никаких вестей.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, спасателям удалось найти личные вещи жительницы Мечетлинского района. Их обнаружили между деревнями Сабанаково и Сальзигутово на берегу реки Ай, далее след пенсионерки исчезает.

К поискам пожилой жительницы Башкирии подключились волонтеры, спасатели и местная администрация.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.