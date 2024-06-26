Между двух деревень в Башкирии нашли вещи пропавшей неделю назад женщины

В Башкирии пропала 86-летняя женщина. Пенсионерка из Мечетлинского района ушла из дома еще 20 июня, с тех пор о ней нет никаких вестей.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, спасателям удалось найти личные вещи жительницы Мечетлинского района. Их обнаружили между деревнями Сабанаково и Сальзигутово на берегу реки Ай, далее след пенсионерки исчезает.
К поискам пожилой жительницы Башкирии подключились волонтеры, спасатели и местная администрация.
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