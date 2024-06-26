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В Дагестане арестовали шестерых родственников экс-главы Сергокалинского района

МАХАЧКАЛА, 26 июня. /ТАСС/. Шестеро сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей сын участвовал и был ликвидирован в ходе теракта в Дагестане 23 июня, получили от 2 до 13 суток ареста за мелкое хулиганство, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

Источник: РИА "Новости"

«Они арестованы по статье “Мелкое хулиганство”. Получили от 2 до 13 суток ареста», — сказал собеседник агентства.

Ранее руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщала ТАСС об аресте шести родственников Омарова. Они были признаны виновными в административных правонарушениях. Сам Омаров был также арестован в среду на 10 суток по аналогичной статье после участия его сына в терактах в Махачкале и Дербенте. Также среди боевиков были двое племянников жены Омарова. Все трое ликвидированы правоохранителями.