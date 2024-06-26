В Дагестане арестовали шестерых родственников экс-главы Сергокалинского района

Ранее руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева сообщала ТАСС об аресте шести родственников Омарова. Они были признаны виновными в административных правонарушениях. Сам Омаров был также арестован в среду на 10 суток по аналогичной статье после участия его сына в терактах в Махачкале и Дербенте. Также среди боевиков были двое племянников жены Омарова. Все трое ликвидированы правоохранителями.