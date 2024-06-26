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Аренда «однушки» в Уфе превысила более 21 тысячи рублей в месяц

В Уфе заметно подорожала аренда одно- и двухкомнатных квартир.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Уфе достигла 21,4 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Мир квартир». Рост с начала года составил 8,6%.

«Двушку» же теперь можно снять в столице Башкирии за 28 тысяч рублей. Ее месячная аренда выросла на 9,4%. Годом ранее двухкомнатную квартиру в Уфе сдавали примерно за 23 тысячи рублей.

Дороже всего обойдется аренда трёхкомнатных квартир. Стоимость выросла на 5,7% и теперь составляет 35,8 тысяч рублей. В прошлом сентябре «трёшку» в Уфе снимали в среднем за 30,8 тысяч рублей.

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