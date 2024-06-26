Директор организации в Богородске осуждён за гибель мужчины при падении кирпича с крыши

Вынесен приговор директору организации, обслуживающей многоквартирные дома в Богородске, за гибель мужчины при падении кирпича с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

«Директор не проконтролировал состояние крыш, не принял меры к ремонту оголовка над подъездом и информированию жильцов об угрозе, а также не обеспечил опасный участок защитным ограждением. В результате с крыши дома в переулке Огарева на голову мужчины упал кирпич. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался», — сказано в сообщении.