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Директор организации в Богородске осуждён за гибель мужчины при падении кирпича с крыши

Трагический инцидент произошёл в феврале текущего года.

Вынесен приговор директору организации, обслуживающей многоквартирные дома в Богородске, за гибель мужчины при падении кирпича с крыши. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагический инцидент произошёл в феврале текущего года.

«Директор не проконтролировал состояние крыш, не принял меры к ремонту оголовка над подъездом и информированию жильцов об угрозе, а также не обеспечил опасный участок защитным ограждением. В результате с крыши дома в переулке Огарева на голову мужчины упал кирпич. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался», — сказано в сообщении.

Суд назначил директору два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.