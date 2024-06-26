В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

С рельсов сошли вагоны поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Движение поездов на участке приостановлено.
«Интерфакс» сообщил со ссылкой на экстренные службы, что несколько человек пострадали. «Есть пострадавшие. Им оказывают помощь на месте», — сказал источник. По предварительным данным, авария произошла на фоне экстренного торможения состава, передает агентство.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварии, сообщила пресс-служба ведомства. СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч.1 ст. 263 УК).
Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что вылетает на место происшествия. «Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал он.
Телеграм-канал Baza уточняет, что авария произошла в 18:12 мск. SHOT пишет, что очевидцы и спасатели забрались на перевернувшиеся вагоны и через разбитые стекла достают пассажиров. По данным канала, скорая и спасатели прибыли на место крушения поезда, медики осматривают пострадавших.
Mash пишет, что авария произошла через 10 минут после отправления со станции «Инта-1». По данным канала, минимум пять человек получили ушибы и порезы.
Материал дополняется.