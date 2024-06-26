В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд

«Интерфакс» сообщил со ссылкой на экстренные службы, что несколько человек пострадали. «Есть пострадавшие. Им оказывают помощь на месте», — сказал источник. По предварительным данным, авария произошла на фоне экстренного торможения состава, передает агентство.