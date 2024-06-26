Что известно о железнодорожной аварии в Коми

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.
Детали происшествия
- Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.
- В составе было 14 вагонов, девять перевернулись.
- Всего в поезде находились 232 человека. Мэрия Воркуты информировала, что там не было организованных детских групп.
Пострадавшие
- Никто не погиб.
- Пострадали около 70 человек.
Ситуация на месте
- Пассажиров сейчас эвакуируют.
- К месту направлены оперативные службы, вылетели три вертолета. Вся санавиация отправляется с реанимационными бригадами. Также туда идут два поезда с помощью.
- На место ЧП отправился глава Коми Владимир Уйба.
- Медики не могут подобраться туда из-за бездорожья.
- Создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова для устранения последствий схода с рельсов поезда.
- Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, в Инте организовали два пункта временного размещения.
- Движение поездов приостановлено.
Расследование инцидента
- СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.
- Предварительной причиной инцидента назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.
- Полотно размыло из-за паводка, утверждают правоохранительные органы.