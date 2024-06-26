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Что известно о железнодорожной аварии в Коми

В Коми 26 июня девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов и перевернулись. Пострадали около 70 человек.

ТАСС собрал основную информацию об инциденте.

Детали происшествия

  • Вагоны поезда № 511 сошли с путей в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги.
  • В составе было 14 вагонов, девять перевернулись.
  • Всего в поезде находились 232 человека. Мэрия Воркуты информировала, что там не было организованных детских групп.

Пострадавшие

Ситуация на месте

  • Пассажиров сейчас эвакуируют.
  • К месту направлены оперативные службы, вылетели три вертолета. Вся санавиация отправляется с реанимационными бригадами. Также туда идут два поезда с помощью.
  • На место ЧП отправился глава Коми Владимир Уйба.
  • Медики не могут подобраться туда из-за бездорожья.
  • Создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова для устранения последствий схода с рельсов поезда.
  • Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам, в Инте организовали два пункта временного размещения.
  • Движение поездов приостановлено.

Расследование инцидента

  • СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ.
  • Предварительной причиной инцидента назвали подмыв полотна в результате обильных осадков.
  • Полотно размыло из-за паводка, утверждают правоохранительные органы.

РЖД