В РЖД назвали возможную причину схода поезда с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. Движение на участке приостановлено. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы и телеграм-канал SHOT передает, что пострадали 70 человек. SHOT пишет, что шесть человек находятся в тяжелом состоянии, их не могут вытащить из вагона. По данным канала, ожидаются три вертолета.