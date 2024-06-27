Жителю Прикамья, который вывез на трассу и убил девушку, дали 14 лет тюрьмы

Мужчина, который вывез на трассу и убил 21-летнюю девушку, приговорён к 14 годам тюрьмы, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о жестокой расправе над 21-летней жительницей посёлка Юго-Камского, произошедшей 2 декабря. Мужчина и его сожительница раньше конфликтовали с девушкой, но в ту ночь они встретили её в баре и убедили поехать с ними на автомобиле в соседний населённый пункт. Посреди трассы водитель остановил машину, вывел девушку из салона, снял с неё часть одежды и более 20 раз ударил ножом. Пострадавшая скончалась на месте, а сообщники скрылись.
«Собранные следователями Пермского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговоров в отношении 52-летнего жителя поселка Юго-Камского Пермского района, признанного виновным в убийстве, а также в отношении его 51-летней сожительницы (её признали виновной в укрывательстве особо тяжкого преступления)», — рассказали в краевом СУ СКР.
Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 3,5 миллиона рублей компенсации родственникам убитой, сообщает «КП-Пермь». Его подруге назначили наказание в виде штрафа.