Жителю Прикамья, который вывез на трассу и убил девушку, дали 14 лет тюрьмы

Речь идёт о жестокой расправе над 21-летней жительницей посёлка Юго-Камского, произошедшей 2 декабря. Мужчина и его сожительница раньше конфликтовали с девушкой, но в ту ночь они встретили её в баре и убедили поехать с ними на автомобиле в соседний населённый пункт. Посреди трассы водитель остановил машину, вывел девушку из салона, снял с неё часть одежды и более 20 раз ударил ножом. Пострадавшая скончалась на месте, а сообщники скрылись.