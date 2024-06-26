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Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву* по делу об оправдании терроризма в интернете, сообщили РИА Новости в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Ф. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, а также распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1».

По информации «Коммерсанта», с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.

Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.