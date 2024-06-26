Суд заочно арестовал экс-телеведущую Курбангалееву* за фейки о ВС России

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой* Ф. Р. меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Ей вменяется оправдание терроризма в интернете, а также распространение фейков о ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Ранее женщину добавили в базу розыска МВД РФ и внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1».
По информации «Коммерсанта», с 2018 года она проживает и работает в Праге, ведет собственный канал на YouTube.
Лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.