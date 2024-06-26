Состав из уцелевших вагонов поезда в Коми направится с пассажирами в Инту

В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. Состав транспорта перевернулся через несколько минут после того, как отъехал от станции Инта. Возможной причиной схода вагонов является подмыв полотна в результате обильных осадков. По последним данным, в результате происшествия пострадали 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.