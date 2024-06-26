Состав из уцелевших вагонов поезда в Коми направится с пассажирами в Инту

«Состав из целых вагонов сейчас выдвинется в Инту», — написал он.
По его словам, обрушился только «хвост» поезда. Пять вагонов вместе с тепловозом стоят на рельсах.
По указанию Уйбы в Инте на перроне уже подготовили автобусы, которые встретят все 215 пассажиров. Пострадавших отвезут в больницу, остальных расселят в пунктах временного размещения, гостиницах, школах и других учреждениях.
В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми. Состав транспорта перевернулся через несколько минут после того, как отъехал от станции Инта. Возможной причиной схода вагонов является подмыв полотна в результате обильных осадков. По последним данным, в результате происшествия пострадали 20 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Уйба вылетел на место схода вагонов, чтобы координировать спасательную операцию.