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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну в Аравийском море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар новой гиперзвуковой ракетой собственного производства по израильскому судну MSC SARAH V в Аравийском море. Об этом сообщил в среду, 26 июня, военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Источник: Reuters

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — отметил он в соцсети Х (бывш. Twitter).

По словам Сариа, данное оружие обладает передовыми характеристиками, и ракета точна в попадании, поражая цели на большом расстоянии.

Ранее, 1 июня, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) страны сообщило о взрыве в Красном море у берегов Йемена. По информации ведомства, взрыв был зафиксирован судном, которое находилось на большом отдалении от места происшествия.

В тот же день военный представитель движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил об очередном ударе по американскому авианосцу Dwight D. Eisenhower («Дуайт Д. Эйзенхауэр») в Красном море, а также о пяти других атаках.

31 мая хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр». Тогда Сариа заявил, что попадание пришлось точно по цели. Во время удара использовались несколько крылатых и баллистических ракет.

27 мая движение «Ансар Аллах» атаковало два эсминца военно-морских сил США, а также два коммерческих судна — Larego Desert и MSC Mechela — в Индийском океане. Еще один корабль, Minerva Lisa, был атакован в Красном море.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.