Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильскому судну в Аравийском море

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — отметил он в соцсети Х (бывш. Twitter).
Ранее, 1 июня, управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) страны сообщило о взрыве в Красном море у берегов Йемена. По информации ведомства, взрыв был зафиксирован судном, которое находилось на большом отдалении от места происшествия.
В тот же день военный представитель движения йеменских мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил об очередном ударе по американскому авианосцу Dwight D. Eisenhower («Дуайт Д. Эйзенхауэр») в Красном море, а также о пяти других атаках.
31 мая хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр». Тогда Сариа заявил, что попадание пришлось точно по цели. Во время удара использовались несколько крылатых и баллистических ракет.
27 мая движение «Ансар Аллах» атаковало два эсминца военно-морских сил США, а также два коммерческих судна — Larego Desert и MSC Mechela — в Индийском океане. Еще один корабль, Minerva Lisa, был атакован в Красном море.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.