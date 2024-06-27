Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти

Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм.
«Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня?! Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет», — написала во вторник утром Екатерина в своем Telegram-канале, посвященном техникам, которые позволяют «сиять изнутри и быть магнитом».
Она также попросила подписчиков описать, что они почувствовали при выполнении этого задания, но «не грустить», а сфокусироваться на вещах в жизни, которые приносят удовольствие.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника «Галереи» ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.