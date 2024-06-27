Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти

«Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня?! Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет», — написала во вторник утром Екатерина в своем Telegram-канале, посвященном техникам, которые позволяют «сиять изнутри и быть магнитом».