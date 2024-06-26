В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при сходе с рельсов поезда в Коми

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место происшествия, чтобы координировать спасательную операцию. Он рассказал, что для помощи раненым направлен пожарный поезд МЧС с врачами, и никаких дорог, кроме железных, в том районе нет. В минздраве республики сообщили, что к опрокинувшемуся поезду направлены три вертолета с реанимационными бригадами.