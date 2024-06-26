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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при сходе с рельсов поезда в Коми

В результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Коми пострадали до 40 человек, состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое. Об этом в среду, 26 июня, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным Telegram-канала РЖД, за медицинской помощью обратилось не менее 46 человек. Среди них один ребенок.

Пострадавших передали медикам для госпитализации.

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный ранее в этот день. Это произошло в 18:12 мск. Движение поездов на участке приостановлено. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место происшествия, чтобы координировать спасательную операцию. Он рассказал, что для помощи раненым направлен пожарный поезд МЧС с врачами, и никаких дорог, кроме железных, в том районе нет. В минздраве республики сообщили, что к опрокинувшемуся поезду направлены три вертолета с реанимационными бригадами.

В республике создан штаб для оперативного устранения последствий схода, к месту направили два восстановительных поезда.

РЖД