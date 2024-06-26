В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при сходе с рельсов поезда в Коми

По предварительным данным Telegram-канала РЖД, за медицинской помощью обратилось не менее 46 человек. Среди них один ребенок.
Пострадавших передали медикам для госпитализации.
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный ранее в этот день. Это произошло в 18:12 мск. Движение поездов на участке приостановлено. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).
Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место происшествия, чтобы координировать спасательную операцию. Он рассказал, что для помощи раненым направлен пожарный поезд МЧС с врачами, и никаких дорог, кроме железных, в том районе нет. В минздраве республики сообщили, что к опрокинувшемуся поезду направлены три вертолета с реанимационными бригадами.
В республике создан штаб для оперативного устранения последствий схода, к месту направили два восстановительных поезда.