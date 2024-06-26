В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

В последние месяцы в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти объявляли о повреждении инфраструктурных объектов. В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов области вывезли более 10 тыс. человек, в конце месяца эвакуацию объявили на золочевском направлении под Харьковом. При этом президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет.