СМИ узнали о перехвате Китаем детектора подлодок США в Южно-Китайском море

Издание ссылается на публикацию аккаунта Yuyuantan tian в китайской соцсети Weibo, где опубликована видеозапись с найденным детектором. Также по данным портала, власти КНР замечали, что над Южно-Китайским морем кружили американские военные самолеты, которые сбрасывали в воду какие-то предметы.