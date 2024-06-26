Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали о перехвате Китаем детектора подлодок США в Южно-Китайском море

Китай перехватил детектор подводных лодок, который самолет США сбросил в акваторию Южно-Китайского моря. Об этом в среду, 26 июня, сообщил портал 163news.

Источник: Reuters

Издание ссылается на публикацию аккаунта Yuyuantan tian в китайской соцсети Weibo, где опубликована видеозапись с найденным детектором. Также по данным портала, власти КНР замечали, что над Южно-Китайским морем кружили американские военные самолеты, которые сбрасывали в воду какие-то предметы.

Пекин провел операцию по вылову этих вещей, обнаружив упомянутый детектор подлодок. Подобные ситуации, как сообщает издание, вызывают обеспокоенность у КНР.

Ранее, 5 июня, еженедельник Defense News сообщил, что Филиппины и США расширили географию совместных учений «Баликатан», проходивших с апреля по май для сдерживания соперников в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в число которых входит Китай.

До этого, 18 апреля, представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что КНР выступила против размещения США баллистических ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потребовала от Вашингтона прекратить военную конфронтацию. Это заявление стало ответом на установку американскими военными ракетного комплекса «Тифон» на острове Лусон, принадлежащем Филиппинам.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в тот же день назвал развертывание этого комплекса Пентагоном черным днем для международной безопасности.