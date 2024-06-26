Что известно о ситуации в Боливии

ТАСС собрал основные сведения о ситуации в Боливии
- Площадь перед домом правительства в Ла-Пасе заняли военные. Подразделения боливийской армии силой вторгаются в здание.
- Поступают также сообщения о том, что бронеавтомобиль въехал на территорию президентского дворца.
- Сотрудники, работающие в здании правительства и парламента Боливии, эвакуированы.
- Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, отправленный в отставку с должности командующего армией, заявил, что намерен «вернуть родину».
- Суньига был отстранен после того, как заявил о готовности арестовать экс-президента Боливии Эво Моралеса.
- Моралес обвинил Суньигу после его заявления в попытке госпереворота. Он призвал к «гражданской мобилизации для защиты демократии» и объявил забастовку и перекрытие дорог.
- Президент Боливии Луис Арсе заявил о «странных движениях некоторых подразделений армии» и призвал чтить демократию.
- Правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота.
- Президент Гондураса созвал экстренное совещание CELAC из-за ситуации в Боливии.