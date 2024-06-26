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Что известно о ситуации в Боливии

Военные 26 июня собрались перед зданием правительства в фактической столице Боливии, Ла-Пасе. Экс-командующий армии страны Хуан Хосе Суньига заявил о намерении «вернуть родину».

ТАСС собрал основные сведения о ситуации в Боливии

  • Площадь перед домом правительства в Ла-Пасе заняли военные. Подразделения боливийской армии силой вторгаются в здание.
  • Поступают также сообщения о том, что бронеавтомобиль въехал на территорию президентского дворца.
  • Сотрудники, работающие в здании правительства и парламента Боливии, эвакуированы.
  • Боливийский генерал Хуан Хосе Суньига, отправленный в отставку с должности командующего армией, заявил, что намерен «вернуть родину».
  • Суньига был отстранен после того, как заявил о готовности арестовать экс-президента Боливии Эво Моралеса.
  • Моралес обвинил Суньигу после его заявления в попытке госпереворота. Он призвал к «гражданской мобилизации для защиты демократии» и объявил забастовку и перекрытие дорог.
  • Президент Боливии Луис Арсе заявил о «странных движениях некоторых подразделений армии» и призвал чтить демократию.
  • Правительство Боливии призвало международное сообщество поддержать законные власти страны на фоне сообщений о попытке госпереворота.
  • Президент Гондураса созвал экстренное совещание CELAC из-за ситуации в Боливии.