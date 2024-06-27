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На окраине Калининграда совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет

По данным следственного отдела на транспорте СК РФ, никто не пострадал.

На окраине Калининграда в среду, 26 июня, совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Об этом вечером того же дня сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного отдела на транспорте СК РФ.

«26 июня 2024 года поступило сообщение о том, что в районе СНТ “Мечта” Калининградской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Предварительно никто не пострадал».

В ведомстве добавили, что следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту вынужденной посадки проводится доследственная проверка.