На окраине Калининграда совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет

На окраине Калининграда в среду, 26 июня, совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет. Об этом вечером того же дня сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного отдела на транспорте СК РФ.
«26 июня 2024 года поступило сообщение о том, что в районе СНТ “Мечта” Калининградской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Предварительно никто не пострадал».
В ведомстве добавили, что следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По факту вынужденной посадки проводится доследственная проверка.