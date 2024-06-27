Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

4-летнюю девочку сбили на дороге в Приморье

Ребенок получил травмы.

В Приморье сбили 4-летнюю девочку. Инцидент произошел на 32 км автодороги «Уссурийск -Пограничный — госграница», сообщили в пресс-службе УМВД по краю.

Предварительно установлено, что 47-летний водитель наехал на маленькую девочку, которая по какой-то причине была на дороге без взрослых.

В результате аварии девочка получила травмы. Ее госпитализировали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инспекторы по делам несовершеннолетних в этом время займутся родителями девочки. Правоохранители оценят, как они исполняют обязанности по содержанию и воспитанию дочери. Их привлекут к административной ответственности.